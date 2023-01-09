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الإثنين، 09-01-2023 09:46 ص

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية في الامارات

بيومي-فؤاد


الوكيل الإخباري-كشف الفنان بيومي فؤاد، عن تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال تواجده الفترة الماضية في دولة الإمارات، مؤكداً أن شقيقه الأصغر تحمل عبء مراعاته ووقف بجانبه في هذه الأزمة، حيث أصيب بدور برد كبير للغاية، وكان يعتقد في البداية أنه أصيب بكورونا، موجهاً الشكر لدولة الإمارات حكومة وشعبًا على اهتمامهم بحالته الصحية.

وعن رأيه في كوميديا الفنان أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، أوضح بيومي فؤاد في تصريحات إعلامية أنها قائمة على الموقف، والتركيز الشديد.

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وتابع: "الفنان أحمد حلمي فنان كبير، وبحب كوميديا كريم عبد العزيز أوي، وسعيد وبتشرف ديما بالعمل معهم".

 

لها

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