تعليق عرض مسرحية زقاق المدق بسبب إصابة دنيا عبدالعزيز بكورونا

الوكيل الإخباري - تسببت إصابة الفنانة دنيا عبد العزيز، بفيروس كورونا وخضوعها لفترة عزل منزلي، في توقف عرض مسرحية "زقاق المدق" التي تشارك دنيا في بطولتها، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

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واضطر المخرج عادل عبده، إلى تعليق عرض المسرحية، بعدما أبلغته دنيا عبد العزيز، قبل دقائق من العرض على خشبة مسرح البالون، وحتى يتسنى لفريق عمل المسرحية اتخاذ الإجراءات التي تمكنه من الاطمئنان على أنفسهم، حيث كان آخر عرض للمسرحية شاركت فيه "دنيا" السبت الماضي، وهناك الكثير من المشاهد المشتركة بينها وبين العديد من أبطال العرض منهم بثينة رشوان وبهاء ثروت.

المصدر - لها