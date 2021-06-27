الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 10:23 ص

توبا بويوكستين تعود إلى نتفليكس من جديد

هن


الوكيل الإخباري - بعد حصولها على فترة إجازة فور إنهاء تصوير مسلسل "ابنة السفير"، تستعد توبا بويوكستين حالياً لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة القادمة، حيث تعقد جلسات مكثّفة من أجل الاستقرار على عملها الفني الجديد.

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ثلاث صديقات
بعد نجاحها في تقديم والدة السلطان محمد الفاتح ضمن أحداث مسلسل "النهضة العثمانية" الذي كان أول تعاون بينها وبين شبكة المنصة العالمية نتفليكس، وافقت توبا بويوكستين على أن تعود مجدداً لتنضم إلى نجوم شبكة نتفليكس في خطتها الدرامية الجديدة لموسم الشتاء من خلال عمل درامي جديد.


ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل حول ثلاث صديقات من بينهنّ توبا التي تجسد شخصية تدعى "أدا"، أما سيفجي فتجسد شخصية فتاة تعاني من مرض سرطان والصديقة الثالثة هي "ليلي".


ويشارك المطرب التركي مراد بوز في بطولة المسلسل ويظهر بشخصية توبراك وهو شريك توبا ضمن الأحداث.

عرض عالمي
على صعيد آخر، تنتظر توبا بويوكستين بطلة "سنوات الضياع" عرض أحدث أعمالها السينماية "ابنة السفير" في الولايات المتحدة الأميركية، حيث صرّح آنجين إكيوريك بعرض المسلسل عبر الشاشات الأميركية هناك، وكان متحمساً جداً لذلك، فالمسلسل يعرض قصة حب غير مكتملة ولديه قصة محلية "أناضولية" والقدرة أيضاً على جذب الجمهور العالمي.


وكانت توبا قد انضمت إلى فريق عمل مسلسل "ابنة السفير" في موسمه الثاني بعد أن انسحبت نسليهان أتاغول من البطولة لظروف صحية.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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