السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

اكتشاف حالة غير نمطية من جنون البقر في أميركا

G7 تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا والسعي لعلاقات بناءه مع الصين

المملكة على موعد مع عواصف ترابية تنعدم فيها الرؤية

الضريبة: نظام الفوترة لا يرتّب أي تكاليف مادية على المكلفين

بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

التعامل مع 899 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الكواليت: انتاج 1000 طن من صوف الأغنام سنوياً في الكرك

السبت، 20-05-2023 11:01 ص

رشا شربتجي : والدي قدم لي سمعة من ذهب وهو من اعطاني الثقة بنفسي-فيديو

WhatsApp Image 2022-09-05 at 7.35.15 PM


الوكيل الإخباري- أعربت المخرجة السورية رشا هشام شربتجي عن حزنها وأسفها لرحيل والدها الذي قدم الكثير للفن والدراما في سوريا.

اضافة اعلان


وفي حديث مع موقع "فوشيا" على هامش اليوم الأول للعزاء الذي يقام في صالة "دار السعادة" بالعاصمة السورية دمشق، قالت رشا، إنها بدأت تحمل مسؤولية اسم والدها منذ قررت دخول الوسط الفني، والعمل في الإخراج، حيث رافقها اسمه، ورافقتها نصائحه وخبرته الطويلة، فساعدها كثيرا، واختصر عليها سنوات طويلة من العمل، والتعب؛ لذلك كانت مسؤوليتها كبيرة، وأمانتها ثقيلة في أن تضع اسمها على مضامين راقية، ومختلفة.


وأضافت رشا أنها ستتنبه إلى أن تنتقي جيدا أعمالها، فوالدها الراحل قدم لها ذاكرة نقية، وكان يتمتع بحس الفكاهة، وبمميزات إنسانية نبيلة. معربة عن أمنيتها بأن تستطيع حمل أمانته، وأن تكون امتدادا له، لكنها لا يمكن أن تكون مثله لأنه شخص لن يتكرر، بحسب تعبيرها.


وتوجهت المخرجة السورية بالشكر لوالدها الراحل على كل ما قدمه لها، وكل ما قدمه للدراما وللفنانين عبر تاريخه العريق، حيث كان بالنسبة لها الأب والصديق، والمعلم، والسند، والناصح دائما، والذي لا يمكن أن يجاملها أبدا.


وكشفت رشا أنها نشأت في أسرة محافظة مع والدتها في مصر، وكانت وقتها خجولة، وتفتقد لبعض الثقة، لكنها بعد عملها مع والدها أخذت منه ثقة كبيرة، وبنى داخلها شخصية مختلفة، وإنسانة متمكنة مما تفكر به وتريد تحقيقه.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999134203

شاهد : ظهور صادم لعبلة كامل بعد غياب أعوام عن الساحة الفنية

77777

شاهد : ابنة فهد الحيان تستعرض أحد مقتنياته الشهيرة من "طاش ما طاش"

ز

مي كساب تثير الجدل بعد مسلسل جعفر العمدة

aHu6gyScibizua26tVF6cUIiXCnou3lqH8AWV4if

حقيقة تعرّض باسم ياخور للضرب من قبل شخص مجهول

520231216226172262985

الموت يفجع فنانة مصرية مشهورة

64655e424c59b719d77d9b95

ما حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام؟

أخبار متعلقة
243363572_4409442485769878_4851038904403372791_n

رشا شربتجي تُبكي الجمهور بأول تعليق لها بعد وفاة والدها

MnROP

الكشف عن سبب وفاة "شيخ الكار" المخرج هشام شربتجي

347101282_967597957995411_976770496736015843_n

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي