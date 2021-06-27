زوجة قصي خولي السابقة : قلبي سيزهر وقلبك سيصدأ - صور

الوكيل الإخباري - شاركت مديحة الحمداني، طليقة الفنان قصي خولي، جمهورها مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام.

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وتظهر مديحة في الفيديو وهي تخرج يدها من السيارة، وعلقت كاتبة: "عندما أخبرته أن قلبي من طين سخر مني لأن قلبه من حديد قريباً ستمطر، سيزهر قلبي وسيصدأ قلبه".

جدير بالذكر أن مديحة، نشرت صورة تظهر فيها سيدةً في حالة جيدة جداً في جهة، وفي حالة يرثى لها في جهة أخرى، موضحةً: " الأولى عندما تكون حبيبتك لأنَّ حالتها (الرائعة) هي انعكاس معاملة عائلتها لها، الثانية عندما تصبح زوجتك لأن حالتها السيئة)هي انعكاس معاملتك أنت لها".

وسرعان ما ربط متابعو الحمداني الصورة بطليقها ما دفعها الى التوضيح بقولها: "إلى الناس اللي فهمها على قدها، راني كي نهبط حاجة عندي فالستوري مش معناها إني نقصد شخصاً معيناً أو شيئاً معيناً (نرمي فالمعني).. لا أبداً مش صحيح". وتابعت: "معناها الوحيد اني قريت أو شفت حاجة على الانستغرام او عجبتني فشاركتها عند فقط لا غير، فقط لا غير، انا منرميش المعنى، كي نحب نقول حاجة نقولها مباشرة".









المصدر - نواعم