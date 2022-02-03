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الخميس، 03-02-2022 11:39 ص

سهير المرشدي تودع شقيقتها إلى مثواها الأخير - صور

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الوكيل الإخباري - بعد عودة جثمان الصحافية الكبيرة زينب منتصر إلى مصر من اليابان بعد وفاتها هناك، شيعت الفنانة الكبيرة سهير المرشدي جثمان شقيقتها الكاتبة الصحفية، لتدخل في نوبة بكاء وصراخ طويلة.

والتف حول المرشدي عدد كبير من أقاربها وزملائها وكذلك نجلتها الفنانة حنان مطاوع خاصة بعد وصول الجثمان قرية البضائع بمطار القاهرة وتم إنهاء إجراءات خروجه ثم التوجه إلى مقابر الأسرة بمنطقة الأباجية وقبلها أقيمت صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد سيدي ابن عطاء السكندري بمنطقة البساتين، وحضرت المرشدي وعدد من أفراد عائلة الكاتبة الراحلة بجانب عدد من أصدقائها وزملائها الصحافيين بمختلف المؤسسات الصحافية، وسط غياب تام للوسط الفني.

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يذكر أن الكاتبة الصحافية الراحلة زينب منتصر رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي أثناء وجودها بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد صراع مع المرض ورحلة علاج استمرت أكثر من ثلاثة شهور.

 


 


 

 

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