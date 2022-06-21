صورة .. وفاة ممثلة تركية إثر سقوطها من الطابق الـ 15

الوكيل الإخباري-لقيت الممثلة التركية يونجا توركمان حتفها على الفور إثر سقوطها من شرفة منزلها من الطابق الـ15 في منطقة غازي عثمان باشا يوم أمس الأحد



وحضرت الشرطة والفرق الطبية على الفور وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاتها. ولم تقدم الشرطة التركية أي تفاصيل حتى الآن حول الوفاة وما إن كانت بفعل فاعل. وذكر البعض أنها كانت وحدها في المنزل عندما سقطت.

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تبلغ يونجا من العمر 45 عاماً، وشاركت في عدة مسلسلات من بينها "قطاع الطرق لن يحكموا العالم" و "كل شيء بخصوص الزواج" الذي عرض أخيراً.





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