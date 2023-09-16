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السبت، 16-09-2023 04:50 م

طارق الشناوي يقاضي مصطفى قمر ويرفض اعتذاره

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الوكيل الإخباري- قرر الناقد الفني المصري طارق الشناوي مقاضاة الممثل مصطفى قمر، بعد التصريحات المسيئة التي تبادلها الطرفان، حيث انتقد الأول فيلم الثاني "أولاد حريم كريم" ووصفه بأسوأ الأعمال الفنية واعتبره فاشلاً، ما أثار غضب قمر الذي كتب منشوراً هاجم فيه الأول بشراسة.

وقال الشناوي إن منشور قمر عبر حسابه على إنستغرام، ليس هجوماً أو انتقاداً، بل إهانة وسب وقذف علني، ويجب محاسبته بالقانون، وبالفعل حرر الشناوي محضراً ضد قمر.

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وأكد الشناوي أن تعبيرات قمر تضعه تحت طائلة القانون، وقد تؤدي إلى الزج به في السجن، لمعاقبته "على حال الانفلات التي يعاني منها"، مشدداً على أن لا تنازل عن حقه حتى لو اعتذر قمر.


وأشار الشناوي إلى أن العبارات التي استخدمها في نقد الفيلم تقع تحت سقف حرية النقد، وكلمة "رديء" واحدة من التقييمات للأفلام، وجملة "المطرب فقد بريقه" من النقد، مؤكداً أنه لا يجد أي خطأ فيما قاله، وأنه فقط انتقد فيلماً سينمائياً، فقوبل بهجوم وسب وقذف علني.


كما نفى الشناوي وجود خلافات سابقة مع قمر، مثلما زعم الأخير، الذي اعتبر هجوم الشناوي تصفية لحسابات قديمة، نافياً  اللقاء مع قمر في الفترة الماضية، مطالباً الأخير بإثبات وجود خلاف بينهما.

 

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