فيديو - أحمد سعد يحقق أحد أحلامه

الوكيل الإخباري- نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو جمع فيه بعض اللقطات خلال إحيائه حفلاً في مدينة العلمين الجديدة، وعبّر فيه عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الحفل.



وفي تعليقه الأول على الحفل، كتب سعد على الفيديو: "حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكراً بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده".



وكان أحمد سعد قد أحيا مساء الخميس الماضي حفلاً في مدينة العلمين الجديدة، ضمن احتفالات مهرجان العلمين بموسم الصيف 2023، وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً ضخماً، وقبل صعود سعد الى المسرح، عرض المهرجان فيديوهات من كليباته ومقتطفات من حفلاته السابقة.

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