فيديو .. بكاء نانسي عجرم على المسرح لهذا السبب !

الوكيل الإخباري- لم تستطع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من تمالك دموعها وبكت على المسرح من شدة تأثرها بتفاعل وحماس الجمهور الكبير الذي حضر حفلها الذي احيته مؤخراً في كندا.

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ونشرت نانسي على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو من اجواء الحفل ظهرت فيه على المسرح وسط هتاف وتصفيق حار من قبل الجمهور الذي ملئ مدرجات مسرح دار الأوبرا Place des Arts في مونتريال.



وبدى على نانسي التأثر الشديد، إذ عمدت الى السير وهي تمسح دموعها التي انهمرت فرحاً بالنجاح ومحبة الجمهور لها.



وقالت:"مرسي لانكن بتحبوني، مرسي لانكن جيتو، مرسي على وجودكن، وانا لو ما انتو ولو ما محبتكن انا ما كنت بللي انا في هلأ".

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