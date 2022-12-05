كيف رد ماجد المهندس على معجب رمى"عقاله" على المسرح ؟

الوكيل الإخباري-شارك الفنان ماجد المهندس مقطع فيديو متداول من حفله الأخير في السعودية ضمن فعاليات " ميدل بيست " عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " يظهر لحظة رمي احدى المعجبين عقاله على المسرح ليقوم الفنان بالتقاطه وتقبيله وعلق الفنان على المقطع قائلا: "مدل بيست.. اللي رمالي عقاله يسلم راسك تم".





وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشكل واسع مبدين اعجابهم برد فعل الفنان ، وقدم الفنان باقة من اجمل الأغاني خلال الحفل .

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