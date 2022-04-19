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الثلاثاء، 19-04-2022 02:46 م

مي عز الدين توجه رسالة الى نبيلة عبيد

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة للفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وجّهت إليها من خلالها رسالة شكر وامتنان، وذلك بسبب دعمها لها بعد نجاحها في مسلسل "جزيرة غمام".

ووصفت مي النجمة نبيلة عبيد بأنها "وش الخير" عليها قائلة: "وش الخير عليا وحبك ورأيك فيا فرقوا معايا قوي، إني أسمع ده وأنا داخلة أشتغل بحبك وبشكرك".

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وجاءت رسالة الشكر هذه بعد تألق مي عز الدين في المسلسل، والتي نسبت نجاحها إلى الفنانة نبيلة عبيد التي كانت قد اتصلت بها قبل بدء تصوير العمل الرمضاني وتمنّت لها النجاح.

 

لها

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