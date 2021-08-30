نادر الأتات يشعل الأجواء في طرطوس - فيديو

الوكيل الإخباري - أشعل الفنان اللبناني نادر الأتات الأجواء في حفل غنائي كبير أحياه بسوريا في مدينة طرطوس.

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وقدم نادر عدد من أغانيه التي شهدت تفاعلاً كبيراً، إضافة إلى أغنيتهالتي طرحها مؤخراً بعنوان "حلي عنا"، ونشر نادر على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من السهرة وعلّق عليها قائلاً: “سوريا شكرًا لكل الحب”.



يذكر أن أغنية نادر حلي عنا من إخراج عادل سرحان من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.وحصدت نجاحاً كبيرا بعد طرحها بأيام قليلة، واستطاعت ان تتصدر قائمة الأكثر بحثًا على "غوغل" في لبنان والأردن وسوريا وتونس وعدد آخر من البلدان العربية.

المصدر - الفن

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