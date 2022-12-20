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الثلاثاء، 20-12-2022 02:48 م

نادين نسيب نجيم تتعرض لاصابة في التصوير

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الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تعرضها لإصابة في يدها وقدمها نتيجة سقوطها من على الدراجة النارية.

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وكتبت نادين نسيب نجيم، عبر حسابها بموقع تويتر: بتتذكروا بس خبرتكم أنو كل ما يكون عندى شيء بصير معي قصة.. اليوم وقعت عن الموتور أنا وعم صور.. بصراحة ما عرفت أبكي ولا أضحك وبعدين معاكي يا عين.. إيدي وركبتي بس الحمد لله.

وتشارك نادين نسيب نجيم في السباق الرمضاني 2023 من خلال مسلسل وأخيرًا، والذي تعود من خلال الموسم رمضان بعد غيابها خلال العامين الماضيين.

 

القاهرة24

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