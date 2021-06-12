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السبت، 12-06-2021 11:21 ص

نادين نسيب نجيم تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد

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الوكيل الإخباري - تواصل الممثلة نادين نسيب نجيم تصوير مشاهدها ضمن أحداث تجربتها الدرامية الجديدة "صالون زهرة".

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لافتة تحمل جملة "ممنوع دخول الرجال" وضعتها نادين نسيب نجيم أو زهرة ضمن أحداث المسلسل، تكشف عن تعرضها لحادث في بداية حياتها جعلتها تغير أسلوب حياتها وسلوكها تماماً فتصبح زهرة "نصيرة المرأة" تكرّس حياتها للدفاع عن حقوقها في أي حال من الأحوال، المساواة بين الرجل والمرأة هو هدفها الذي تعيش من أجله داخل الحارة الشعبية التي تسكن فيها وتعمل فيها داخل "صالون زهرة"، ولكن هل ستهدد زهرة حياة الأزواج داخل الحارة؟ وهل سيراها الرجال خطراً على زوجاتهن ويأمرونها بالإبتعاد عنها تماماً حفاظاً على حياتهم الزوجية؟ هذا ما ستكشفه حلقات المسلسل الذي تخوض به نادين نجيم أولى تجاربها في الدراما القصيرة عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية، والمسلسل من بطولة معتصم النهار الذي سيعيش قصة حب مختلفة مع زهرة ضمن الأحداث وزينة مكي والإخراج لجو بوعيد.

نادين نجيم تحصد حتى اللحظة نجاحها عن دورها في المسلسل الرمضاني "2020"، حيث حصلت على لقب أفضل ممثلة عربية لعام 2021 .

 

المصدر - لبنان 24 

 

 




 

 


 

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