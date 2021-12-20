هذا ما قاله محمد نجاتي عن هجوم زوج منة عرفة عليه

الوكيل الإخباري - علّق الفنان محمد نجاتي على إصرار الفنان محمود المهدي على الهجوم عليه، خاصة في أغنيته الجديدة "مهدي حارقكوا" التي صدرت منذ أيام، وذكر فيها اسم نجاتي نصاً.



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وأبدى نجاتي في تصريحات صحافية، دهشته من استمرار زوج منة عرفة في الهجوم عليه، والذي يتخذ منحى سيئاً بمرور الوقت، مشيراً إلى أنه يحتفظ برأيه لنفسه.

وأضاف محمد نجاتي أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد محمود المهدي بتهمة التشهير والابتزاز والتهديد بالضرب في أغنيته الجديدة، بعيداً من نقابة المهن التمثيلية أو نقابة المهن الموسيقية، نظرا لأنه عضو فيها.

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