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الإثنين، 28-03-2022 04:48 م

وائل كفوري ونانسي عجرم على مسرح ابو ظبي - فيديو

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الوكيل الإخباري - أحيا الفنانان وائل كفوري ونانسي عجرم حفلاً في قصر الإمارات في أبو ظبي خلال مهرجان الموسيقى “سبوت لايت”.

وحظي كفوري باستقبال حافل وتفاعل للجمهور مع أغنياته، وقدّم وصلات فنية متنوّعة بين المواويل وأغاني الراحل وديع الصافي وأغنياته الخاصة.

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وقدمت الفنانة نانسي عجرم للمرة الأولة على المسرح أغنيتها الجديدة “ما تعتذر”.

وانتشر مقطع فيديو لكفوري وهو يمارس رياضة كرة القدم قبل الحفل بيوم واحد.

 

 

 

لبنان 24 

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