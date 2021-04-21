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الأربعاء، 21-04-2021 01:30 م

ألمانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

المانيا


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا سجلت أكثر من 24 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

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وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تم تسجيل 24884 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين و188192 إصابة.


وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابات بفيروس كورونا هناك بواقع 331 حالة، ليزيد إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 80634 حالة وفاة.


في اليوم السابق، تم الإبلاغ عن 9609 إصابات جديدة و297 حالة وفاة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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