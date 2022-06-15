الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الرمثا: بحث إقامة مجمع سفريات جديد

ضربها على رأسها بالعصا .. تفاصيل جريمة قاتل زوجته في إربد

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

14 طريقاً رئيساً في المملكة سيتم شمولها بمقترح فرض الرسوم على مستخدميها - أسماء

معان : كلنا الأردن تطلق دورات تدريبية للشباب

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تؤجل أقساط حزيران الحالي

جامعة اليرموك تعلن عن شواغر في كلية الطب

وزارة العمل تواصل فعاليات الأسبوع الوطني الـ 17 للسلامة والصحة المهنية

سويسرا : مطار جنيف يستأنف الرحلات الجوية تدريجيا

المعونة: استبعاد ٥ الآف أسرة من برنامج الدعم بعد تحسن مستوى معيشتهم

الأربعاء، 15-06-2022 10:04 ص

أمريكا تضيف 3 وجهات سفر إلى قائمة عالية الخطورة بسبب كورونا من بينها الإمارات

czo3NjoiaHR0cHM6Ly9zYW1hbmV3cy5wcy9hci91cGxvYWRzLy9pbWFnZXMvOTNiY2VhMWI3ODY5NWQ3YTRiZmUwYmYzOTJkZjRiNDQuanBlZyI7


الوكيل الإخباري - أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، أنها أضافت 3 وجهات سفر جديدة في قائمة فئة "عالية الخطورة" بالنسبة لجائحة كورونا، من بينها الإمارات العربية المتحدة.

اضافة اعلان

 

وقالت المراكز إن الوجهات الثلاث التي أضافتها هذا الأسبوع هي الإمارات، والمكسيك، وكاليدونيا الجديدة. 


وفئة المخاطر المرتفعة من المستوى الثالث تعتبر الآن الدرجة الأعلى من حيث مستوى المخاطرة، أما المستوى الثاني فيعتبر السفر إلى الوجهات في هذه القائمة مخاطرة "معتدلة"، والمستوى الأول عبارة عن مخاطرة منخفضة.


يوجد أيضا مستوى رابع، وهو الأعلى، لكنه مختص فقط بظروف خاصة، مثل عدد الحالات المرتفع للغاية أو ظهور متغير جديد مثير للقلق أو انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية،. ولم يتم وضع أي وجهة في المستوى الرابع حتى الآن.


وتنطبق فئة المستوى الثالث، الآن على البلدان التي سجلت أكثر من مئة حالة مصابة بكورونا من كل مئة ألف مقيم خلال الأيام الـ28 الماضية.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_112547673_gettyimages-1209374642

الصحة المصرية تعلن عن متغيرات ايجابية بشأن كورونا

thumbs_b_c_25041e492a914cfd12162d0080865e87

دراسة: إغلاق كورونا تسبب بوفاة 170 ألف شخص في أمريكا

cb2eccea7d4ba654a5bf957e6fdeb9b1b

السعودية تعيد تلقيح الحجاج الإيرانيين

890829_0

إصابة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

FVKuAJoWQAQZWI0

الإمارات..ارتفاع حالات كورونا بنسبة تفوق ال100% في أقل من أسبوع

212802

وزير الصحة الأمريكي يصاب بكورونا مرتين في أقل من شهر

أخبار متعلقة
135-135623-coronavirus-hearing-loss-research_700x400

أحدث كوارث كورونا.. السمع في خطر

_123720558_gettyimages-1336007263

خبراء: فيروس كورونا قد يصيب الناس مرارا وتكرارا

1046545658_0_143_3135_1906_1920x0_80_0_0_6bec1f840694c836891f4d44902f1db4

الرقابة الروسية..كوفيد - 19 يربك فيروسات أخرى ويزيحها

image

عمدة موسكو يعلن عن عفو كوفيدي

1ca411f3-6512-4b01-98a6-0d38981b624d

الإمارات تسجل 373 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

4405103_1626730987

ألمانيا زيادة ضئيلة في انتشار السلالة الفرعية من أوميكرون