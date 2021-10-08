فتح تحقيق عاجل بعد العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا في الشارع بمصر

الوكيل الاخباري- قرر محافظ المنيا بصعيد مصر أسامة القاضي، فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية "إبشاق"، على كمية كبيرة من لقاحات فيروس كورونا ملقاة بالقرب من إحدى الترع.

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وأعلنت هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا.



وأمرت النيابة الإدارية في بني مزار، بتشكيل فريق تحقيق لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.



وفوجئ الأهالي بوجود عدة لفافات ملقاة بجوار ترعة قريتهم، فقاموا بفتح عدد منها، ووجدوها تحوي عددا من عبوات لقاحات فيروس كورونا، التي يتم تطعيم المواطنين بها، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على العبوات، وإخطار مديرية الصحة بالواقعة استعدادا لجرد الكميات الواردة للمحافظة.



وكشفت مصادر بالقرية أن عدد الجرعات التي تم العثور عليها يتجاوز الـ 38 ألف جرعة بحد أدنى، وأنهم فور مشاهدتها تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والإدارة الصحية بمركز بني مزار لاتخاذ اللازم، حيث تم جميع تلك الجرعات والتحفظ عليها.



وأضافت المصادر أن اللقاحات التي تم العثور عليها من نوعيات "سينوفاك وسينورفام الصيني وأسترازنيكا الإنجليزي"، وأنها كانت مبعثرة على مسافة طويلة تتجاوز الـ10 أمتار، على ضفة ترعة قرية إبشاق.

المصدر: روسيا اليوم