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الأربعاء، 10-02-2021 11:50 م

كبرى خطوط الطيران الكندية تسرح 1500 من موظفيها بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت كبرى شركات الطيران الكندية إير كندا اليوم الأربعاء تسريح 1500 من موظفيها بسبب قيود السفر الجديدة التي فرضتها الحكومة الفيدرالية الكندية والانخفاض الكبير في الطلب على الطيران لمنع انتشار كورونا في البلاد .
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وأوضحت الشركة في بيان أن قرارها جاء في أعقاب فرض الحكومة الكندية الحجر الصحي الالزامي على القادمين إلى كندا فور الوصول بالإضافة إلى استمرار تعليق الرحلات الجوية إلى المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي .

وأشار البيان إلى أن 900 من الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم هم أعضاء في نقابة الطيران الكندية .

 




 

 


 

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