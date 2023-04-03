أسرار السعادة لكل امرأة.. احرصي عليها

الوكيل الاخباري - تعاني النساء ضغوطاً نفسية واجتماعية كبيرة على عكس الرجال، خاصة في المجتمعات العربية، ما يؤدي إلى ظهور العديد من مشاكل الصحة العقلية.

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وعندما تبدأ المرأة في النمو والتقدم بالعمر، تصبح الأمور أكثر تعقيداً مع مسؤوليات إضافية والخوف من عوامل وتغيرات الزمن، وتحتاج إلى من يساعدها على مواجهة كل هذه الصعوبات والعقبات، حتى لو على شكل نصائح.

فكيف يمكن أن تحافظي على صحتك العقلية والنفسية، والاستمتاع بكل مرحلة من مراحل حياتك؟.. إليكِ هذه النصائح:



نصائح للنساء ليكن سعيدات:







1. خصصي وقتاً لنفسكِ:

بغض النظر عن مدى انشغالكِ أو المسؤوليات التي تتحملينها، احرصي على تخصيص وقتٍ لنفسك. أحياناً قد يحاول الناس إيقافكِ أو تظهر عقبة ما، لكن اتخذي من هذا الأمر نقطة إيجابية لفعل شيء يعجبكِ، حتى لو كان يعني ذلك تمضية 15 دقيقة فقط تستمعين فيها إلى الموسيقى أو النوم أو التمرين. افعلي ما يحقق لكِ السعادة الداخلية في أقل وقت متاح.



2. اختاري معارككِ بحكمة:

في العمر، ستمرين بالعديد من المشاكل والمعارك، لكن لا يمكنكِ الفوز بها جميعاً، لذلك اختاري معارككِ بحكمة. الحياة ليست سريراً من الورود، لكن عليك أن تكوني ذكية بشأن المعارك التي تريدين خوضها، وتلك التي تريدين تركها وراءك.



3. جودة النوم:

قد لا تدركين أهمية النوم عندما تكونين في العشرينات من عمرك، لكنك ستعلمين تدريجياً مدى أهميته لاسيما عندما يبدأ جسمك بالتغير نتيجة التقدم في العمر. لذا عليكِ الحصول على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم المتواصل والعميق يومياً.



4. نمط حياة صحي:

لا يمكنك التقليل من أهمية اتباع نظام حياة وغذائي صحي، لأن ذلك يمكن أن يساعدكِ على التعامل مع الكثير من الأشياء، أو تجربة أمور أخرى.

وتشمل أساسيات نمط الحياة الصحي التالي: جدول نوم جيداً، نظاماً غذائياً صحياً، تناول الوجبات السريعة من حين لآخر إذا لم تتمكني من الاستغناء عنها، الحصول على منطقة راحة تجعلكِ سعيدة.



ومع هذه النصائح، تولي مسؤولية سعادتكِ، واتخذي الخطوة الأولى نحو عقل وحياة صحيين.

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