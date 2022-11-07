أسهل ماسك للوجه لإزالة الحبوب والبقع

الوكيل الإخباري - حتى لو كان بشرتك تتبع نظامًا ثابتًا ، فإنها تحتاج أحيانًا إلى القليل من التعزيز.

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أدخلي قناع الوجه المخصص لعلاج الحبوب والبقع كعلاجات تخترق بشرتك بعمق وتساعد على معالجة مشاكل جلدية معينة.

بدلاً من التوجه إلى المتجر أو التصفح عبر الإنترنت للحصول على قناع للوجه ، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى مطبخك.

هذا صحيح - يمكن للعناصر الموجودة في الثلاجة والمخزن أن تصنع أقنعة وجه فعالة للغاية مصنوعة منزليًا.







علاج حب الشباب



تعتبر العلاجات التقليدية للتخلص من البثور، خطوة ناجحة، ولكنها غالباً ما ترتبط بآثار ضارة مثل تهيج الجلد وجفافه. لذلك تحوّل الكثير من الناس، نحو البدائل الطبيعية للتخلص من البثور بسرعة.



زيت الشاي



يستخرج زيت الشاي من أوراق الشجر.

يحارب البكتيريا ويقلل من إلتهاب الجلد.

يساعد زيت شجر الشاي على محاربة التصبغات في الوجه ويمحي آثار الحبوب.

يقلل زيت الشاي البثور، ويخفف من احمرار الجلد. عند استعمال زيت الشاي يجب عدم وضعه على الجلد مباشرة، بل يجب تخفيفه بزيت أخر.



ماسك للوجه لإزالة الحبوب و البقع



كيفية استخدام زيت شجر الشاي لعلاج حب الشباب



امزجي قطرة واحدة فقط من زيت الشاي مع ملعقة من أي زيت آخر.



امسحي الخليط على البثور مباشرة



ضعي المرطب بعد ذلك إذا رغبت



القرفة و القرنفل



وجدت دراسات عدة، أن بعض الزيوت المستخرجة من القرفة وماء الورد والقرنفل تقاوم البكتيريا المسببة لحبّ الشباب.



الشاي الأخضر



يتناول الكثير من الناس الشاي الأخضر لفوائده الصحية، ولكن هل تعرفين أنه مفيد أيضاً للجلد عند وضعه مباشرة عليه.

يحتوي الشاي الاخضر على عناصر مهمة تساعد على مكافحة الالتهاب والبكتيريا التي قد تسبب البثور.

كما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسدة التي تحارب الالتهاب وتقلل من انتاج الدهون.

الصبار



الصبار نبات استوائي مميز بأوراقه التي تنتج مادة شفافة.

عند وضعه على الجلد يخفف من محاربة البكتيريا ويقلل الالتهاب ويعزز إلتئام الجروح.



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