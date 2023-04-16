صيام الحامل في رمضان.. تناولي هذه الأطعمة

الوكيل الاخباري - تحاول العديدات من الحوامل الحفاظ على الأجواء الرمضانية، من خلال إتمام العبادات الروحانية، لذا من تسمح لهن ظروفهن الصحية بالصيام، يفعلن ذلك، لكن هناك مجموعة من العوامل والضوابط للحفاظ على صحتكِ وصحة الجنين.



متى يمكن للحامل صيام رمضان؟



يمكن للمرأة الحامل أن تصوم شهر رمضان الفضيل في الثلث الثاني من الحمل، حيث تصبح صحة الجنين في أمان وكذلك صحتها، بينما يصعب الصيام في الشهور الأولى والأخيرة، لتجنب الإرهاق والإعياء الشديد نتيجة قلة تناول الطعام والشراب.





ومن أبرز الإرشادات التي على المرأة الحامل اتباعها خلال شهر رمضان ما يلي:



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· تجنب الضغط العصبي والإجهاد البدني.



· تجنب القيام بتمرينات رياضية شاقة لا تناسب مرحلة الحمل.



· تجنب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بمعدل لا يقل عن 8 ساعات يومياً.



· تجنب التعرض المباشرة لأشعة الشمس أثناء الصيام.



· تناول كميات وفيرة من الماء خلال فترة الأكل من الإفطار حتى السحور.



· تناول وجبات خفيفة تعتمد على الأطعمة الصحية، مثل: المكسرات والأفوكادو والخضروات الورقية.



· الاهتمام بالعناصر الغذائية، مثل: الألياف والبروتين والدهون الصحية، والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن.



أطعمة يجب على الحامل الاهتمام بتناولها:





6 عناصر غذائية عليكِ الاهتمام بتناولها أثناء صيام شهر رمضان، لتزويدك أنتِ وطفلكِ بجميع العناصر الغذائية الحيوية:



1 . السبانخ:



السبانخ عنصر غذائي غني بحمض الفوليك، وهو شكل من أشكال فيتامين (ب)، واستهلاك السبانخ خلال الأشهر القليلة الأولى (وكذلك قبل الحمل) أمر حيوي للغاية، ويمكن أن يساعد هذا العنصر الغذائي في منع حدوث عيوب الأنبوب العصبي، أو العيوب الخلقية المتعلقة بدماغ طفلك وعموده الفقري.



2 . الحمضيات:



الحمضيات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ج)، ويجب أن تكون لديك حصة من الفاكهة الحمضية على الأقل كل يوم، وإذا كنتِ تفضلين تناول هذه الفواكه في شكل عصير، فيجب عليك تقييدها بكوب واحد فقط في اليوم، وذلك لأن العصائر غنية بالسعرات الحرارية ومنخفضة الألياف، وبالتالي لا تفي بمكون الألياف.



3. المكسرات:



خلال هذه الفترة تزداد، أيضاً، متطلبات البروتين الخاصة بك، وينصح بأن يكون لديك حوالي 60 غم أو أكثر من البروتين كل يوم، ومن المعروف أن المكسرات، مثل: الجوز واللوز والكاجو والفستق، تحتوي على كميات صحية من الألياف والدهون والبروتين.



4 . البيض:



بالإضافة إلى مساعدتك في تلبية متطلبات البروتين الخاصة بك خلال فترة الحمل، يمكن أن يكون البيض أيضا مصدراً ممتازاً لفيتامين (د)، والكالسيوم. والعنصران الأخيران حيويان للغاية لطفلك، لأنهما يساعدان في تطوير عظامه.



5 . البقوليات:



البقوليات توفر لكِ البروتين والألياف اللازمة بالإضافة إلى مساعدتك على التعامل مع الإمساك، وسيضمن تناول هذا الطعام الغني بالألياف أن تعمل أمعاؤك بشكل صحيح، ما يقلل احتمال الإصابة بالإمساك.



6. الزبادي:



مصدر جيد للكالسيوم، تناول كوب من الزبادي كل يوم سيوفر لطفلك الكالسيوم الذي يحتاجه للنمو، وللحفاظ على عظامك قوية. الأهم من ذلك، سيمنع طفلكِ من سحب الكالسيوم من عظامكِ، ما يؤدي إلى تدهور صحة عظامك.

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