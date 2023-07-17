طرق بسيطة للتخلص من انتفاخ الوجه.. جربيها

الوكيل الاخباري - أحياناً نصحو من النوم بوجوهٍ منتفخة، ما يجعل ملامحنا مختلفة، ويجعلنا نشعر بعدم الراحة، خاصةً إذا تكرر الأمر، أو إذا كان لدينا الكثير من اللقاءات، التي تتطلب أن يكون مظهرنا جيداً في ذلك اليوم.



وفي حين أن أنماط حياتنا المزدحمة والمحمومة، قد تكون مسؤولة عن الكثير من حدوث ذلك اللوم، إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى، التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، مثل: احتباس السوائل، أو وجود خللِ صحيِ ما، مثل: اضطرابات الغدة الدرقية، ومتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، ومتلازمة كوشينغ، والعديد من أمراض المناعة الذاتية الأخرى، أو استخدام بعض الأدوية، مثل: أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري، وكذلك الكورتيكوستيرويدات، وحتى الأيبوبروفين والأسبرين.



ولكن لحسن الحظ، أياً كان السبب، هناك طرق بسيطة للتخلص من انتفاخ الوجه، نرصد هنا بعضها.





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العلاجات المنزلية:



غالباً يكون انتفاخ الوجه ناتجاً عن احتباس السوائل، نتيجة لأشياء تراوح بين الهرمونات والنظام الغذائي والإجهاد، لذا وبمجرد ملاحظة هذا الانتفاخ في الصباح، يمكن لبعض الطرق المنزلية البسيطة أن تعمل على تقليله.



ومن تلك الطرق المنزلية: رش الماء البارد على وجهك عند الاستيقاظ، أو وضع الثلج على مناطق التورم، إذ إنه يساعد في انقباض الأوعية الدموية على الفور وتقليل التورم، كما يمكنكِ وضع شرائح باردة من الخيار على الجلد، أو وضع ملاعق صغيرة باردة.



بعد ذلك، ضعي كيسين من الشاي لبضع دقائق في ماءٍ بدرجة حرارة دافئة، ثم أخرجيهما وضعيهما في الثلاجة لبضع دقائق، وبعدها ضعي كل كيس من الشاي على كل جفن مباشرة لعدة دقائق أخرى، لتقليل الانتفاخ، وتقليص الأوعية الدموية في الجفون.



بكرات الوجه:



توفر هذه البكرات برودةً يمكنكِ توزيعها على وجهك، كما أن الكثير منها يحتوي على مكونات مغذية، يمكنها ترطيب وتلطيف البشرة، مثل الصبار، إلى جانب أنها ضرورية أيضاً لتحريك الجهاز اللمفاوي.



وفي حال كنتِ تعانين انتفاخ وجهكِ بسبب تراكم السوائل أثناء نومك، خاصةً إذا كنتِ تنامين على بطنك، وتستلقين على وجهك، فإن بكرات الوجه تساعد على تصريف هذه السوائل بسرعة أكبر، ومن الأفضل عمل حركات دائرية صغيرة، باستخدام بكرات الكريستال، أو بكرات اليشم، أو أحجار "غوا شا".



كما يمكن أن يساعد تدليك الجسم على التخلص من السموم، وعليه إذا لم تكن لديك بكرة للوجه، فيمكنكِ استخدام أطراف أصابعك لعمل دوائر صغيرة، والحصول على النتائج نفسها.



ممارسة الرياضة لتعزيز التصريف اللمفاوي:



رغم أن العديد من العلاجات لانتفاخ الوجه تستهدف الوجه بشكل طبيعي، فإن العناية بجسمك بالكامل يمكن أن تساعد في التخلص من انتفاخ الوجه، حيث إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتحريك جسمك، يساعدان على تحريك السوائل اللمفاوية وتصريفها، وتعتبر اليوغا والتمدد العميق والقفز على الترامبولين بعض الطرق لتشجيع التدفق اللمفاوي الصحي، بسبب تأثيرات الجاذبية، وتقلصات عضلات الجسم أثناء القفز والحركة، والتي تدعم دوران هذه السوائل اللمفاوية.

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