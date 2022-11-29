علاج قشرة الشعر بسرعة وبميزانية قليلة

الوكيل الإخباري - قشرة الرأس مشكلة تستمر طوال فصل الشتاء بالنسبة لمعظم الناس. هذا يعني أن إيجاد طرق ميسورة التكلفة لمحاربة هذه المشكلة أمر بالغ الأهمية ، حيث لا يمكننا الاستمرار في الحصول على علاجات باهظة الثمن. لذلك، قمنا بإدراج بعض الطرق السهلة والصديقة للميزانية لمكافحة قشرة الرأس هذا الموسم.





تمشيط الشعر بشامبو جاف



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يمكن للشامبو الجاف أن ينظف ويرطب فروة رأسك عند وضعه، يمكن العثور عليه في الصيدليات أو عبر الإنترنت ويأتي على شكل بخاخ او مسحوق. للتطبيق رشي على شعرك عدة مرات أو رشي قليلاً فوق فروة رأسك. مشطي في البخاخ أو المسحوق ، مما سيساعد على تمشيط أي قشرة، اشطفي المشط بعد كل تمريرة. يمكن استخدام بودرة التلك كبديل ، لكنها قد تجعل الشعر الداكن أو الأسود يبدو رمادياً أو أبيض.



الزيت المعدني الدافئ



قومي بتدفئة وعاء صغير من الزيت ودلكيه في فروة رأسك، سيساعدك الزيت على ترطيب فروة رأسك وتقليل القشرة. إذا كنت ترغبين في استخدام زيت طبيعي ، فقد ثبت أن زيت شجرة الشاي من أكثر الزيوت فعالية في التخلص من القشرة، يُنصح أحيانًا بزيت الزيتون النقي وزيت الفول السوداني النقي.



بالنسبة الى الشائعات حول الآثار الضارة للزيوت المعدنية ، مثل احتوائها على سموم أو تسد مسامك ، ربما لا أساس لها من الصحة ، طالما أنك تستخدمين زيتًا نقياً يباع كمنتج للعناية بالبشرة. يتم اختبار المنتجات التي تدعي أنها تخفف من قشرة الرأس قبل طرحها في الأسواق.



سخني الزيت برفق، لا تسخنيها لدرجة يصعب التعامل معها.



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