أسهم الإمارات تودع 2022 بأكبر مكاسب سنوية في تاريخها

الوكيل الإخباري -
أنهت أسهم الإمارات عام 2022 بمكاسب سنوية هي الأكبر في تاريخها، مدعومة بشكل رئيسي بتعافي الاقتصاد من من تداعيات وباء كورونا، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.اضافة اعلان
ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام خلال 2022 بنسبة 20.3 % أو ما يعادل 1722.7 نقطة ليقفز من مستوى 8488.36 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 10211.09 نقطة بنهاية 2022، وذلك بعدما نجح خلال العام في تسجيل أعلى مستوى في تاريخه مع بلوغه مستوى 10629.75 نقطة.
وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 176.5 % والمالية بنسبة 47 % والعقار 8.84 % والمواد الأساسية 7.9 % والصناعة بنسبة 7.48 %. ( سكاي نيوز
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