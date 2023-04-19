الأربعاء 19-04-2023
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الأربعاء، 19-04-2023 02:04 م

درجات الحرارة تصل إلى 44 في الهند

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الوكيل الإخباري - ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء الهند هذا الأسبوع، مما أثار تحذيرات بشأن موجات الحرارة وزيادة خطر انقطاع التيار الكهربائي، مما قد يعرض ملايين الأشخاص للإجهاد الحراري أو السكتة الحرارية القاتلة.

وتجاوزت درجة الحرارة القصوى 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت) في مدينة براياجراج، في ولاية أوتار براديش، وفي مدينة جارسوجودا في أوديشا أمس الثلاثاء، وظلت حوالي 5 درجات مئوية أعلى من المعتاد في العديد من المناطق، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنه من المرجح أن تسود موجات الحر في أجزاء من البلاد منها ولايات غرب البنغال وبيهار وجارخاند وأندرا براديش اليوم الأربعاء، قبل أن تنحسر في بعض الأماكن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.


وتصبح الحرارة، عندما تقترن بالرطوبة، خطيرة للغاية، أو حتى مميتة.

 

البيان

 

 




 

 


 

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