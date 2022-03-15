الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الانتخاب

مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدا جدا

الصين تثير الذعر من جديد.. وتعلن حصيلة إصابات قياسية بكورونا

مسؤول أوكراني كبير يكشف توقعه بشأن موعد نهاية الحرب

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون الأحزاب

الأرصاد: تساقط الثلوج اليوم على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر

تأخير دوام الطلبة والعاملين بالطفيلة التقنية

تعطيل كافة المدارس في العاصمة عمان يوم الثلاثاء

الثلاثاء، 15-03-2022 06:48 ص

زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدا جدا

الرئيس الاوكراني


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،أمس الاثنين، إن المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي "جيدا جدا".

اضافة اعلان


وذكر زيلينسكي، في خطابه المصور خلال الليل، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا "بسلام عادل".


وأضاف: "وفدنا عمل أيضا على هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الروسي.. قيل لي إنها تمضي جيدا جدا. لكن دعونا نرى. سيواصلون الثلاثاء".


والتقى الجانبان افتراضيا، الاثنين، في جولة رابعة من المفاوضات وصفها رئيس الوفد المفاوض عن كييف، مساعد الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك بأنها "صعبة"، مشيرا إلى أن الطرفين استعرضا "مواقفهما المحددة".


وكانت عدة جولات من المفاوضات بين موسكو وكييف، خلال الأيام الماضية، أخفقت في حلحلة الأزمة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل 20 يوما وانعكست تداعياتها على العالم أجمع.


كما التقى وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس الماضي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في تركيا، قبل أن يعلن انتهاء المحادثات "دون أي تقدم على صعيد وقف إطلاق النار".

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اوكرانيا

مسؤول أوكراني كبير يكشف توقعه بشأن موعد نهاية الحرب

ggg

الأمم المتحدة تؤكد على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا

58fbe46c-83ed-4460-a47e-99dd8388026c

إعلام الاحتلال الإسرائيلي: انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية

1622f87fb0472c_INLKQJFOGEHMP

التلفزيون الإيراني: اعتقال خلية متعاونة مع "موساد" قبل تنفيذها عملا تخريبيا في منشأة نووية

12-3

فرار 2.8 مليون شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

main_image622f90dd26cc3

روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا ستستمر يومياً

أخبار متعلقة
Screenshot_33

بايدن يعلن رسمياً حظر واردات النفط الروسية ويعترف بتأثر الاقتصاد الأمريكي

f2564d4a-zelenskiy

الرئيس الأوكراني ينجو من 3 محاولات اغتيال

e71117436ac9bb7b11eb46c8051d0e08

الرئيس الأوكراني: أطلب من كل يهود العالم عدم الصمت على مقتل المدنيين الأوكرانيين

main_image621f08c179a2c

إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني

Screenshot_14

بوتين: موسكو ستكون في مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية وعلى كييف نزع سلاحها

621111cf11561

الرئيس الأوكراني: لا أعرف ماذا يُريد "بوتين" لذا اقترح عليه أن نلتقي