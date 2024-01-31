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الأربعاء، 31-01-2024 09:04 ص

طوكيو تؤكد عدم تغير موقفها من معاهدة السلام مع روسيا

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الوكيل الإخباري- قال أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي، إن موقف بلاده بشأن حل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا لم يتغير، لكن التوصل إلى اتفاق الآن أمر غير مرجح.

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وأضاف في مؤتمر صحفي في طوكيو: "بسبب النزاع في أوكرانيا تبقى العلاقات الروسية- اليابانية في وضع صعب، والآن ليس الوضع الذي يمكن فيه قول شيء ملموس بخصوص المفاوضات حول معاهدة السلام. تلتزم الحكومة اليابانية بشكل صارم بموقفها، بشأن حل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام، وموقفنا بقي على حاله ولم يتغير".


وأشار هاياشي إلى أن الحوار بين البلدين بشأن إبرام السلام، بقي مستمرا حتى ربيع عام 2022، ولكن بعد أن فرضت اليابان عقوبات على روسيا، توقفت هذه العملية "من جانب واحد" بمبادرة من موسكو.


في وقت سابق، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن بلاده ترغب في إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لكنها تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا والاستمرار في سياسة العقوبات المناهضة لروسيا. وأكد كيشيدا، عزمه على إبرام المعاهدة بعد حل موضوع الجزر الجنوبية لسلسلة الكوريل.


وأكدت موسكو مرارا موقفها الذي يقضي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها غير قابلة للتشكيك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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