الخميس 04-05-2023
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الخميس، 04-05-2023 06:15 ص

الأرصاد : ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم

غبار


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وتصل درجة الحرارة في عمان اليوم إلى 29 درجة مئوية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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 ليلاً:الأجواء  لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت  والعقبة، والرياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


التحذيرات ليوم الخميس :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
أما يوم الجمعة يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(7-8) درجات مئوية، الاجواء جافة وحارة نسبيا ومغبرة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، كما وتسود رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في أغلب المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية


التحذيرات ليوم الجمعة:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في أغلب المناطق وانعدامها أحياناً في شرق المملكة.


 




 

 


 

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