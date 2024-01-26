الجمعة 26-01-2024
الوكيل الاخباري
 

غوتيريش يحيل قرار العدل الدولية إلى مجلس الأمن

انقطاع الكهرباء بالكامل عن مستشفى ناصر بخان يونس

إغلاق طريق في إربد لارتفاع منسوب المياه

هيئة بريطانية: أنباء عن حادث ملاحي جنوب شرق عدن

جاهة كريمة من ال السكاكيني الكرام الى ال حداد الكرام - صور

تدهور مركبة وسقوطها في سيل الزرقاء والدفاع المدني ينقذ محاصرين

تطورات المنخفص وثلوج على هذه المناطق غداً السبت

صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

صاحب مطعم 7 أكتوبر يكشف اسباب تغيير اسمه ! - صورة

عاجل

غوتيريش يحيل قرار العدل الدولية إلى مجلس الأمن

الجمعة، 26-01-2024 08:41 م

تطورات المنخفص وثلوج على هذه المناطق غداً السبت

1202423223814574373736


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يستمر يوم غد السبت تدفق الهواء البارد والرطب على المملكة بحيث تبقى الاجواء باردة ورطبة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الامطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

اضافة اعلان

 

ووفق ادارة الارصاد الجوية هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60كم/ساعة ، وفي ساعات المساء تضعف شدة الامطار تدريجيا وتخف سرعة الرياح في كافة المناطق .

 

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 65كم/ساعة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202114135353989144900

الارصاد: امطار غزيرة اليوم وتساقط للثلوج على مناطق غداً

120241822254133737757

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس ومنخفض قبرصي اعتبارا من هذا الموعد

120242118488425507476

الارصاد : ثلوج على هذه المرتفعات يوم الجمعة

طط

أجواء عاصفة وماطرة .. منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة

120246213838703974103

فرصة مرتفعة لتساقط الثلوج في الاردن بهذا الموعد

120242215203645501399

الارصاد الجوية تُحذر من طقس الخميس

أخبار متعلقة
رعد

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

120241021738784509383

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات

مطر٢

الأرصاد تكشف الأحوال الجوية في المملكة الليلة

امطار

اخر تطورات المنخفض الجوي السائد في المملكة

9

منخفض جوي جديد في طريقه الى الاردن

120249202245481389699

مستجدات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة - تحذيرات