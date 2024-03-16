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السبت، 16-03-2024 01:01 م

علامات مبكرة للسرطان ينبغي الحذر منها

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الوكيل الإخباري - يمكن أن تكون العلامات التحذيرية المبكرة للسرطان خفية، لذا ينبغي الانتباه لأي تغييرات جديدة أو غير مفسرة قد تفتح الطريق للتشخيص المبكر.

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وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري الوطني للسرطان في إدارة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "يمكن أن تتنوع أعراض السرطان وعلامات الإنذار المبكر بشكل كبير، حيث يكون بعضها أقل وضوحا من الآخر. ولكن المهم أن تعرف ما هو الطبيعي بالنسبة لك، حتى تتمكن من اكتشاف أي تغييرات. وإذا كانت لديك أي مخاوف، أو إذا كان هناك شيء ما في جسمك لا يبدو على ما يرام، فيجب عليك استشارة الطبيب العام، خاصة أن تشخيص السرطان المبكر يمكن أن ينقذ حياتك".


وفيما يلي العلامات المهمة التي تستدعي الاتصال بالطبيب:

- ضيق التنفس.
- الالتهابات المتكررة.

- تعرق ليلي غير مبرر.
- كدمات أو نزيف غير متوقع.
- الدم في البول.
- كتلة غير مفسرة.
- وجود دم في البراز .
- فقدان الوزن غير المبرر.
- مشكلة في البطن (عدم الراحة أو الإسهال).
- ألم غير مبرر.
- الشعور بالتعب وعدم الراحة.
- حرقة المعدة أو عسر الهضم.
- براز غير عادي، شاحب أو دهني.
- السعال.

 

روسيا اليوم 

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