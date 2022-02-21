إليسا تعلن عن موعد إصدار ألبومها يوليو 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة إليسا عن موعد إصدار ألبومها الجديد وذلك في شهر يوليو/تموز المقبل.

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جاء ذلك على هامش مشاركة إليسا في مهرجان "جوي ايواردز" الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض وضمّ كوكبة من أهم النجوم في العالم، وكان من بينهم للمرة الأولى الفنان جون ترافولتا إلى جانب نجوم ونجمات الخليج العربي من ممثلين ومغنين ونجوم من لبنان والقاهرة وسوريا.

الألبوم الجديد الذي تعمل عليه إليسا هو من إنتاجها بعدما تركت شركة روتانا وأحبت أن تواصل مسيرتها كمنتجة منفذة لأعمالها؛ وهي تجربة ستنقل إليسا إلى عالم جديد، لعلها اليوم تجربة ما إذا كانت ستنجح في الإنتاج أم لا.

نواعم

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