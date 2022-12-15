الموت يفجع الفنانة صفاء سلطان -صورة

الوكيل الإخباري - فُجعت الفنانة صفاء سلطان بوفاة والدها، ناعية إياه منذ قليل عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

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ونشرت سلطان صورة جمعتها بوالدها الراحل، معلقةً بقولها: "اللهم اغفر لوالدي، واعف عن سيئاته وأرحمه برحمتك، وأكرم مثواه وأحسن نزله، ونقّه من الخطايا والذنوب. اللهم لقد أصبح أبي في أشد الحاجة لرحمتك، وأنت الغنى عن عذابه، فاشمله برحمتك وقهِ عذابك. اللهم إن أبي قد بات في ذمتك، وأصبح الآن في حبل جوارك، فنجّه من فتنة القبر، وقهِ من عذاب جهنم، واجعله من أهل الجنة والرحمة".



وأضافت: "انتقل والدي وحبيبي وصديقي الوحيد الى رحمة الله تعالى .حسبي الله ونعم الوكيل".



وقدم عدد كبير من الفنانين والمشاهير التعازي لسلطان من خلال التعليقات، على غرار سلاف فواخرجي وديانا كرزون وعلي سكر ودانا حلبي.

لها

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