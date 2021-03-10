الأربعاء 10-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 10-03-2021 01:22 م

الموت يفجع زوج الفنانة هالة صدقي

بالفيديو-..-هالة-صدقي-تكشف-سبب-ابتعادها-عن-التمثيل


الوكيل الاخباري - أعلن سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي عن وفاة والده عبر منشور له على حسابه بـ"فيسبوك" قائلًا: "بابا في ذمة الله".

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وتلقى العديد من التعليقات التي قدمت له العزاء في مصابه، ولم يحدد الموعد أو المكان الذي ستقام فيه مراسم العزاء ودفن الجثمان.

يذكر أن الفنانة أنقذت حياة حماها قبل شهرين تقريباً بعدما نجحت في توفير أكياس دم من فصيلته النادرة وقتما حجز في الرعاية المركزة.


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