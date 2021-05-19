الأربعاء 19-05-2021
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الأربعاء، 19-05-2021 12:03 م

حكم غيابي بسجن الفنان أحمد فلوكس!

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الوكيل الاخباري - قضت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، بحبس الفنان المصري أحمد فلوكس غيابياً لمدة أسبوع وتغريمه كفالة قدرها 200 جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، لاتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل وسبّ وقذف رجل أعمال.

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وكان رجل الأعمال أحمد فراج قد تقدّم ببلاغ يتّهم فيه الفنان أحمد فلوكس بالتسبّب في إزعاجه وإساءة استخدام أجهزة الاتصال وسبّه في مكالمة هاتفية.


وذكر دفاع رجل الأعمال أن الواقعة بدأت بإرسال أحمد فلوكس رسائل قذف الى موكله من طريق "واتس آب"، فتقدّم الأخير ببلاغ الى مباحث الإنترنت التي تأكدت لها حقيقة البلاغ بعد فحص الهاتف الخاص بفلوكس، وبعد إرسال الشكوى الى نيابة العجوزة وفقاً لاختصاصها، قرّرت إحالة القضية الى المحاكمة.

يُذكر أن الفنان أحمد فلوكس يغيب عن الساحة الفنية منذ أن قدّم آخر أعماله فيلم "الممر" قبل عامين، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم: أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي ومحمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف منهم شريف منير وصلاح عبدالله.

 

لها

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