الخميس 28-09-2023
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الخميس، 28-09-2023 11:16 ص

فيديو- مفاجأة مرتقبة في "موسم الرياض" .. كريستيانو رونالدو مع هذا النجم العربي !

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الوكيل الإخباري- نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ الإعلان الرسمي لموسم الرياض لعام 2024، ليؤكد من خلاله أن الفنان المصري أحمد عز والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، سيكونان في صدارة نجوم الموسم الجديد.

وظهر في بداية الإعلان أحمد عز أثناء جلوسة متابعاً الحضور في موسم الرياض، لتقع عينه على رونالدو أثناء لعبه كرة القدم في الملعب، فيركل الكرة ناحية عز، ليبرز الثنائي في الفيديو أهم معالم الموسم الجديد، الذي وصف بالأكبر والأضخم والأقوى، مقارنة بالمواسم السابقة.

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