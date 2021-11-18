مصر .. 19 مطربا ممنوعين من الغناء

الوكيل الإخباري - كشفت نقابة الموسيقيين في مصر، عن قائمة المطربين الممنوعين من الغناء في البلاد، وأعلنت عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل.

اضافة اعلان



ورصد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، منصور هندي، أسماء الممنوعين، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، و أحمد موزة، وحمو طيخا، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.



من جانبه، أشار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، إلى أن القائمة التي أصدرتها نقابة المهن الموسيقية، بأسماء الممنوعين من الغناء، تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع "يوتيوب"، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور.





روسيا اليوم





