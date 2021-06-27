هيا الشعيبي: إبنتي كادت ان تموت بسبب الحسد - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة هيا الشعيبي، عن تعرُّض ابنتها للحسد وكادت أن تموت بسببه، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "ليالي الكويت".

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وتحدثت الممثلة الكويتية عن المعاناة التي مرت بها بعد التجربة التي عاشتها، وروت هيا تفاصيل الحادثة التي حصلت قبل فترة في منزلها خلال أدائها للصلاة، وقالت: "سمعت صوت صراخ فقلت انها بتلعب وعادي، ولكن الصوت ازداد فتوققت عن الصلاة وركضت بسرعة إلى الحديقة لأجد ابنتي تركض والنار تحرقها، فسارعت ورفعت ثوب الصلاة وحاولت إطفاء النار وحمايتها".



وأرجعت الممثلة الخليجية الحادث إلى الحسد، موضحة انها رأت دائرة كبيرة في داخلها عين، في إشارة إلى أنّ الحسد تسبب لها بما حدث.



وكذلك عبرت الفنانة الكويتية عن خيبة املها من بعض صديقاتها اللواتي تخلين عنها خلال ازمتها الاخيرة، واعتبر العديد من المتابعين انها كانت تقصد صديقتها الفنانة الهام الفضالة، علماً أنها لم تذكر إسمها بشكل مباشر.



وقالت: "الواحد إذا مشي مع صديق لازم يعرف هذا صديقك يحبك لنفسك ولما تطيح في مشكلة ما يخذلك.. هذه صداقة عمر أخوة ومحبة وانا عندي وايد رفيقات مو واحدة او اثنين اللواتي خذلوا لا وايد".

المصدر - نواعم