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الأربعاء، 22-12-2021 11:56 ص

25264 إصابة جديدة و1020 وفاة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية في روسيا 25264 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1020 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25907 إصابة و1027 حالة وفاة في اليوم السابق.

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وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية في مدينة سان بطرسبورغ (2166 حالة) تليها العاصمة موسكو (1904 حالة) ثم مقاطعة موسكو (1351 حالة).
وتماثل 42322 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 40219 مريضا في اليوم السابق.


وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 10 ملايين و292983 إصابة، فيما وبلغت حصيلة الوفيات 300269 حالة، فيما تعافى من الفيروس 9 ملايين و97521 شخصا.


روسيا اليوم

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