الشعر الأبيض يزعجكِ.. اعرفي أسباب ظهوره لمنعها

الوكيل الاخباري - يرتبط الشعر الأبيض بعملية الشيخوخة، لذلك من المحبط اكتشافه في منتصف العشرينات أو أوائل الثلاثينات، والشعر الأبيض أو الرمادي يحدثان نتيجة فقدان أصباغ الشعر.

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يظهر الشعر الرمادي عندما تقل صبغة الشعر بشكل كبير، ويصبح أبيض تماماً عندما لا تكون هناك صبغة متاحة، ولسوء الحظ، لايزال السبب الجذري لهذه الحالة غير معروف.



ما الذي يسبب الشعر الأبيض؟

يحدث نمو الشعر عندما يتم دفع الخلايا القديمة للخارج بواسطة بصيلات الشعر بسبب إنتاج خلايا جديدة، ويتم في ثلاث مراحل: النمو (الأناجين)، والتوقف (الكاتاجن)، والراحة (التيلوجين).



خلال فترة الراحة، يصل شعركِ إلى عمره ويسقط، وتنمو خصلات جديدة في مكانه، ويتم إنتاج لون الشعر بواسطة الميلانين الذي يتكون من الخلايا الصباغية.







التصبغ في الشعر على عكس الجلد، ليس مستمراً، حيث يتم صبغ الشعر بنشاط في مرحلة "الأناجين"، وينخفض التصبغ في مرحلة "الكاتاجن"، ويغيب تماماً في مرحلة "التيلوجين".



وترجع أسباب تغير لون الشعر مع تقدم العمر إلى التغيرات في خلايا الجلد والهرمونات، أو قد تتسبب العوامل الصحية الأخرى، مثل: مشاكل الغدة الدرقية، ونقص الحديد واليود وفيتامين (ب 12) أيضاً في جعل الشعر رمادياً.



مع تقدم العمر، تقل كمية الصباغ التي يتم حقنها في كل خصلة من الشعر، وهذا هو السبب في أنها تتحول إلى اللون الرمادي والأبيض في نهاية المطاف.





يحدث ظهور مبكر للشعر الرمادي، بسبب العوامل التالية:



1 . الجينات:

الجينات هي العامل السائد في تحديد العمر الذي يفقد فيه شعرك الصباغ. وبالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يحدث ذلك حتى قبل بلوغهم 20 عاماً، وبالنسبة للآخرين يمكن أن تظهر الخصلات الأولى من اللون الأبيض متأخرة إلى حد ما.



2 . نقص الميلانين:

في معظم الحالات، يكون نقص الميلانين هو السبب الرئيسي لتبييض الشعر، ويعتمد إنتاج الميلانين على التغذية المناسبة ومكملات البروتين، ويؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى انخفاض الميلانين إلى ما دون المستويات المقبولة.



3 . الهرمونات:

تشير الأبحاث إلى أن عدم التوازن في الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى أو يزيد الشيب المبكر للشعر، إذا كان لديكِ شيب زائد في الشعر ولست متأكدة ما إذا كان لديكِ اختلال هرموني، فترجى استشارة الطبيب.



4 . الحالات الطبية:

يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية الأساسية إلى فقدان الصباغ في شعركِ، كأمراض المناعة الذاتية، مثل: البهاق وفقر الدم الخبيث وأمراض الغدة الدرقية ومتلازمات الشيخوخة المبكرة.



5 . نقص الفيتامينات والمعادن:

قد يسبب نقص الحديد وفيتامين (د)، والفولات وفيتامين (ب 12) والسيلينيوم أيضاً، تبييض بصيلات الشعر. وتم العثور على نقص في فيتامين (ب 12) وحمض الفوليك مع مستويات أقل من البيوتين في الأشخاص الذين يعانون الشيب المبكر للشعر.



6 . ضغط عصبي أو نفسي:

يلعب الإجهاد العاطفي أيضاً دوراً، حيث أظهرت الدراسات أن الحمل التأكسدي الناجم عن الإجهاد النفسي يمكن أن يؤدي إلى الشيب المبكر للشعر.



7 . المواد الكيميائية:

في بعض الأحيان، قد يسبب استخدام الشامبو والصابون وصبغات الشعر، وما إلى ذلك، هذه المشكلة بشكل مباشر، ويمكن أن ينتج عن بعض الالتهابات التحسسية أيضاً.



8 . الإجهاد التأكسدي:

يمكن أن يسبب الإجهاد التأكسدي الشيب المبكر، ويحدث بسبب الإفراط في إنتاج المواد المؤكسدة بالجسم، والتي تتأثر أيضاً بالعوامل الخارجية، مثل: الأشعة فوق البنفسجية أو التلوث أو العوامل العاطفية أو الأسباب الالتهابية.



9 . بيروكسيد الهيدروجين:

تنتج بصيلات الشعر كميات صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين، التي تتراكم لساعات إضافية على الشعر، حيث يبيض الشعر، ويتحول إلى اللون الرمادي.

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