الكافيار.. هل هو مفيد للبشرة؟

الوكيل الاخباري - الكافيار من المكونات الغذائية الفاخرة، التي تحتوي على العديد من العناصر المفيدة، ويشتهر الطعام الخارق بتركيزه الغني من الكالسيوم والدهون الجيدة وفيتامينات: (C، وE، وA، وB12).

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وتساعد هذه العناصر الغذائية في تطوير الجسم للخلايا العصبية والدم الأحمر والخلايا البروتينية، بالإضافة إلى هضم الدهون والكربوهيدرات، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للكافيار في تحصين جهاز المناعة لديكِ، وتحسين الذاكرة، وتقليل التعب، والحفاظ على صحة شبكية العين، وتعزيز نوعية النوم، والمساعدة في الهضم.



إذا كنتِ تتطلعين إلى تحسين شكل بشرتكِ ومظهرها، فيمكن أن يساعد الكافيار في ذلك أيضاً. في عالم العناية بالبشرة، يعرف مستخلص الكافيار بأنه عنصر نشط ومطرٍّ قوي، ويمكن أن يضفي على البشرة دفعة من الترطيب، ويعزز لون البشرة، ويقلل علامات الشيخوخة.



فوائد الكافيار للبشرة:







الكافيار غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامين (D، وB12)، بالإضافة إلى أنه مضاد طبيعي للأكسدة، وله تأثير مهدئ، ولهذا السبب الكافيار مفيد بشكل خاص للاتي لديهن بشرة جافة، حيث تساعد صفات الكافيار المرطبة والمغذية على تحصين وظيفة حاجز الجلد، وتساعد في استعادة مستويات الرطوبة في الجلد.



مضادات الأكسدة في مستخلص الكافيار لديها، أيضاً، القدرة على تقليل الالتهاب، ومنع انهيار الإيلاستين، وتقليل التجاعيد، وحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الخطرة، ولهذا السبب هو عنصر شائع في عدد من المنتجات المتطورة لمكافحة الشيخوخة، لكن على الرغم من أن الكافيار يضفي على بشرتك حماية إضافية من الشمس، فإنه لا يمكن أن يحل محل عامل الحماية من الشمس، لذا للحصول على أقصى قدر من الحماية من أشعة الشمس، استخدمي كلاً من: واقي الشمس، والكافيار.



وهناك سبب آخر يجعل الكافيار مكوناً فعالاً لمكافحة الشيخوخة، هو أنه يعزز تطور الكولاجين والسيراميد في خلايا الجلد، ما يساعد على شد البشرة ورفعها مع ترطيبها بعمق، كما أنه مكون آمن بشكل عام وجيد التحمل لجميع أنواع البشرة.



كيفية إدخال الكافيار في روتين العناية بالبشرة:



يشمل العديد من منتجات العناية بالبشرة، بما في ذلك: المرطبات والأقنعة والأمصال، مستخلص الكافيار، لكن يبدو أن المرطبات هي الطريقة الأكثر شعبية لإدخال المكون في روتين العناية بالبشرة.



تضمن إضافة مستخلص الكافيار إلى تركيبة مرطب امتصاص الخصائص القوية للكافيار بالكامل في الجلد، ما يعزز الترطيب باستمرار، ومظهر الشباب بمرور الوقت، حيث يحتوي مستخلص الكافيار على عناصر ترطيب ثقيلة، يمكن أن تترك بقايا سميكة على الجلد، وتصنع قاعدة دهنية تسد المسام للمكياج عند استخدامها خلال النهار، لذلك يوصي أطباء الأمراض الجلدية بحفظ كريم الكافيار ليلاً، عندما تمر خلايا الجلد بعملية التجديد والإصلاح.



عندما يتعلق الأمر بالطبقات، فإن حمض الهيالورونيك والريتينول مكونان قويان للغاية لمكافحة الشيخوخة للاقتران مع مستخلص الكافيار، ويعزز الريتينول تكوين الكولاجين، ويحسن شعور الجلد، في حين أن حمض الهيالورونيك يملأ وينعم البشرة. وعند استخدامها جنباً إلى جنب، فإنها تزيد الآثار المضادة للشيخوخة لمستخلص الكافيار، وتجعل روتين جمالك يعمل بشكل أكثر فاعلية.

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