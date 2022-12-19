علاج للشعر المنفوش المبلل بطرق طبيعية وسهلة

الوكيل الإخباري - بعد الاستحمام ، ضعي السيروم أو الزيت المغذي على الشعر المبلل لحماية شعرك من التجعد. غالبًا ما يكون الشعر المجعد جافًا ، لذا فإن الترطيب هو مفتاح منع التجعد. بعد وضع منتجات الترطيب ، صففي شعرك باستخدام جل محدد التجعيد لإبراز تجعيداتك. وبالتالي نعطيك العديد من الطرق الطبيعية الأخرى لعلاج الشعر المنفوش بعد الإستحمام

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اشطفي شعرك بالماء البارد



الاستحمام بدرجة حرارة منخفضة يحمي كلاً من شعرك وبشرتك عن طريق منع جفاف الشعر وتجعده. يوصي مصففو الشعر بشطفه بالماء البارد للمساعدة في سد غبار الشعر. بعد غسل شعرك ، اخفضي درجة الحرارة وانتهي بشطفه بالماء البارد المنعش. إذا لم تكوني على استعداد للتخلي عن الاستحمام بالماء الساخن تمامًا ، اربطي شعرك لحمايته من التلف الناتج عن الماء الساخن.





استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة لتجفيف الشعر



قد تساهم المنشفة أيضًا في التجعد لأنها قد تؤدي إلى خشونة البشرة، بدلًا من تجفيف شعرك بمنشفة قماش عادية ، بدلي إلى منشفة من الألياف الدقيقة أو قميص قطني. المناشف المصنوعة من الألياف الدقيقة مصنوعة من ألياف أنعم - مما يعني احتكاكًا أقل وتمزقًا بشعرك.





لفك تشابك الشعر بمشط واسع الأسنان



يمكن أن يؤدي استخدام الفرشاة الخاطئة إلى خشونة فروة الشعر ويؤدي إلى تجعده، لذا استخدمي فرشاة مصممة للشعر الرطب. الأمشاط ذات الأسنان العريضة مثالية للشعر المعرض للتجعد لأنها توفر مساحة أكبر لتمرير الشعر عبر الأسنان ، مما يساعد على منع التكسر. اغسلي فرشاتك بشامبو خفيف مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين.





سيروم الشعر هو مفتاح إزالة التجعد



السيروم منتج رائع للتجعد لأنه يحتوي على السيليكونات السبب وراء فعالية السيليكون في ترويض الشعر المجعد هو أنه يعمل كمواد تشبه السلسلة للمساعدة في إعادة تنظيم ألياف الشعر والسماح للشعر بالحصول على مظهر ناعم ، كما يسمح للشعر بالتحرك بحرية أكبر. عند اختيار السيروم ، ابحثي عن مكونات مثل ديميثكونول ، الذي ينعم ويعيد تنظيم ألياف الشعر وكذلك يمنح الشعر ملمسًا ناعمًا.





استخدمي ماسك الشعر لتغذية الشعر والتخلص من التجعد



تعمل ماسكات الشعر مع جميع أنواع الشعر وهي طريقة رائعة لمكافحة التجعد من خلال إنشاء حاجز للمساعدة في الحفاظ على الترطيب الأساسي ومنع الرطوبة التي تدمر التصفيف. ابحثي عن ماسك للشعر مملوء بزيت الأفوكادو لتنعيم التجعد الشديد.

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