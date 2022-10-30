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الأحد، 30-10-2022 09:59 ص

3 وصفات طبيعية لتقشير القدمين

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الوكيل الإخباري - تواجه معظم النساء مشكلة تشقق الكعبين خلال فصل الشتاء، لذلك تستخدم العديد من المستحضرات والوصفات التي تساعد على تنعيم القدمين، وللتخلص من الجلد الميت، والحصول على قدمين ناعمتين، يمكن تحقيق ذلك من خلال وصفات طبيعية لتقشير القدمين من خلال تقشير الجلد الميت، بإتباع طرق بسيطة، إليك أفضل الطرق الفعالة التي جمعناها لك.


وصفات لتقشير القدمين سهلة التحضير

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لقد جمعنا لك ثلاث وصفات بمكونات مختلفة مغذية ومقشرة. اختاري واحدة منها :

 

 

 

 


مقشر القدمين باللافندر والفانيليا مع المغنيسيوم

 
لا يقتصر الأمر على رائحة هذه الخلطة التي تشبه الحلوى، بل إنها أيضاً مهدئة للأقدام المتورمة أو المتحسسة. تحتوي أملاح إبسوم على نسبة عالية من المغنيسيوم. نظراً لأننا لا نحصل على ما يكفي من المغنيسيوم من الخضار، فمن المهم التأكد من حصولنا على المغنيسيوم بحيث يعمل الجهاز العصبي بشكل صحيح.

 

 


المكونات:

 


1/3 كوب زيت زيتون

 


كوب ملح إنجليزي

 


5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

 


5 قطرات من زيت الفانيليا

 


طريقة التحضير:

 

 
امزجي جميع المكونات في وعاء واسع. لا تترددي في استبدال الزيوت الأساسية الأخرى حسب الرغبة.

 


ضعي الخلطة في زجاجة و إحكمي غلقها و احفظيها في خزانة داكنة حتى الاستخدام.

 


يمكنك الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 4 أشهر.

 

 


مقشر السرو و النعناع

 


تشتهر الزيوت العطرية بالنعناع والسرو بتعزيز الدورة الدموية. تساعد زيادة الدورة الدموية في تقليل الالتهاب في القدمين المتورمة والكاحلين وتعزيز الشفاء أثناء تدفق الدم. يحتوي ملح البحر الميت وأملاح الهيمالايا على نسبة عالية من المعادن.

 

 


المكونات:

 


1/4 كوب زيت جوز الهند

 


1/4 كوب زيت نواة المشمش

 


كوب ملح البحر الميت أو ملح الهيمالايا

 


5 قطرات من زيت النعناع العطري

 


5 قطرات من زيت السرو العطري

 

 


طريقة التحضير:

 


امزجي جميع المكونات في وعاء واسع. لا تتردد في استبدال الزيوت الأساسية الأخرى أو الزيوت الحاملة حسب الرغبة.

 


ضعي الخلطة في زجاجة و إحكمي غلقها و احفظيها في خزانة داكنة حتى الاستخدام.

 


يمكنك الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 4 أشهر.

 

 

 

 


مقشر شجرة الشاي و الأفوكادو

 


زيت الأفوكادو مليء بالفيتامينات وعالي الامتصاص. لقد تم إضافة زيوت شجرة الشاي واللبان العطرية إلى هذه الوصفة للمساعدة في قتل البكتيريا وتقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء.

 

 


المكونات:

 


1/3 كوب زيت أفوكادو

 


1 كوب سكر عضوي

 


5 قطرات من زيت شجرة الشاي

 


5 قطرات من زيت اللبان العطري

 

 


طريقة التحضير:

 


امزجي جميع المكونات في وعاء واسع. لا تترددي في استبدال الزيوت الأساسية الأخرى أو الزيوت الحاملة حسب الرغبة.

 

 

ضعي الخلطة في زجاجة و إحكمي غلقها و احفظيها في خزانة داكنة حتى الاستخدام.

 

 

يمكنك الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 4 أشهر.

 

 

 

 

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