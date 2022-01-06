الشباب تقدم أوراقا بحثية تطويرية لهيئة النقل البري

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، أهمية المقترحات والأوراق البحثية التي قدمها الشباب أعضاء لجان مشروعي البرلمان الشبابي والحكومة الشبابية التابعين للمعهد السياسي، أحد مشاريع وزارة الشباب التدريبية، لهيئة تنظيم النقل البري، للنهوض والارتقاء بواقع الخدمات التي تقدمها مؤسسات وقطاعات الدولة من خلال تطويرها وتجويدها.

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واشار إلى أن الاوراق البحثية، وضعت افكارا جديدة لرفع سوية الخدمات والنهوض بواقع العمل المؤسسي على المدى البعيد، بعد إجرائهم دراسات وأبحاثا مكثفة نظريا وعمليا من منطلق حسهم الوطني والمجتمعي وإيمانهم بدورهم في إحداث التغيير، لمعالجة مواطن الضعف وبناء القدرات وإيجاد طرق جديدة وحلول مبتكرة في القطاعات كافة.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية اليوم الخميس، جمعت الشباب مع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، ناقشوا خلالها أوراقهم البحثية وتوصياتهم التطويرية في قطاع النقل، حيث استعرض أعضاء "لجان قطاع النقل العام ضمن مشروع البرلمان الشبابي"، ورقتهم التي جاءت تحت عنوان: "نحو تطوير منظومة تكنولوجية لتنظيم قطاع النقل العام في الأردن بين التشريع والتطبيق".

فيما استعرض أعضاء النقل العام في الحكومة الشبابية ورقتهم البحثية تحت عنوان: "محطات حافلات النقل العام في الأردن بين تحقيق متطلبات الاستدامة وتفعيل عمل المحطات".



من جانبه، أكد الحباشنة أهمية التشاركية مع الجهات ذات العلاقة، للنهوض بواقع النقل في الأردن خصوصا بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على القطاعات كافة، وعلى قطاع النقل بشكل خاص للوصول إلى مرحلة التعافي، مشيدا بالجهود التي بذلها الشباب من خلال أوراقهم البحثية وتوصياتهم التطويرية التي قدمت للهيئة والتي تدل على مدى وعي الشباب الأردني بأهمية قطاع النقل وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع من خلال أفكارهم الريادية.