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الجمعة، 30-06-2023 11:46 ص

لماذا تسبب اللحوم رائحة الفم الكريهة؟

لحم


الوكيل الاخباري - يقبل الأشخاص على تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ والفوائد الصحية التي تقدمها للجسم، بفضل محتواها العالي من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، إلا أنها قد تسبب رائحة كريهة للفم، فما سبب ذلك؟اضافة اعلان



في السياق التالي، يوضح هذا التقرير سبب تسبب لحوم العيد في رائحة الفم الكريهة، وطرق التغلب عليها، حسبما جاء في موقع "Eating well".


يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من لحوم الأضاحي إلى التسبب في رائحة الفم الكريهة، وذلك بفعل إنتاج الجسم للأمونيا أثناء تكسير البروتين خلال عملية الهضم.


كما أنه عندما تقوم الأحماض والبكتيريا النافعة الموجودة في المعدة والأمعاء بتفكيك البروتينات الموجودة في اللحوم، تتحول إلى أحماض أمينية، تجعل رائحة الفم كريهة.

نصائح لتجنب رائحة الفم الكريهة بعد تناول لحوم الأضاحي
يمكن تجنب رائحة الفم الكريهة بعد تناول لحوم الأضاحي عن طريق اتباع بعض الإرشادات، وأهمها ما يلي:


- تناول كمية كافية من الماء، حيث يساعد ذلك في التغلب على رائحة الفم الكريهة بعد تناول اللحوم، من خلال العمل على طرد أجزاء من بكتيريا الطعام من الفم، إضافة إلى أنه يعزز من إنتاج اللعاب الذي يعمل على التطهير المستمر، ويذيب المواد ذات الرائحة الكريهة في الطعام والشراب.


- تناول علكة خالية من السكر، والتي تعمل على إزالة الخلايا الميتة من الأسنان واللثة واللسان وتعزيز إنتاج اللعاب، لذلك تعد فعالة بشكل خاص في مكافحة رائحة الفم الكريهة.


- غسل الأسنان جيدًا بالفرشاة والمعجون بعد تناول اللحوم.


- مضمضة الفم بالغسول الطبي.


الكونسلتو

 




 

 


 

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