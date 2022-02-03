الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يناير

السير يعلن عن خطة مرورية للمنخفض الجوي - تفاصيل

كندا.. شرطة أوتاوا تطلب تعزيزات لمواجهة احتجاجات مناهضي قيود كورونا

وفاة مواطن دهساً على طريق معان - عمان

الولايات المتحدة.. فاوتشي يصف التحقيق بأصل فيروس كورونا بالمهم

ايران: أسواق النفط بحاجة إلى زيادة إمداداتها

أكثر من 100 الف اصابة كورونا نشطة بالأردن - ارقام

313 مليار دولار تحصيلات الجمارك الصينية العام الماضي

6 إصابات بحادث تصادم في البحر الميت

وزير الخارجية يلتقي اليوم مفوض الأونروا

الخميس، 03-02-2022 09:25 ص

مبلغ ضخم أجر منى زكي في 'أصحاب ولا أعز'.. لن تصدق!

271937588_3134594773421543_4601284362843653137_n(1)


الوكيل الاخباري - منذ عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" على منصة "نيتفلكس" العالمية، تعرض أبطاله لموجة من الانتقادات وحملة شرسة بسبب المشاهد التي تضمنها العمل، وحظيت الفنانة المصرية منى زكي على النصيب الأكبر من الانتقادات.

لعبت منى زكي دور "مريم" في الفيلم، وهي سيدة متزوجة تقيم برفقة زوجها في لبنان.

اضافة اعلان


أجر منى زكي في فيلم "أصحاب ولا أعز"


أشارت بعض القارير أن منى زكي تقاضت على دورها في العمل ما يقارب المليون دولار أمريكي.

فيلم "أصحاب ولا أعز"
يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" مأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير "Perfect Stranger"، الذي حوِّل إلى 18 نسخة وطنية، ويدزر حول قصة سبعة أصدقاء مقربين يجتمعون معًا لتناول العشاء، ويقررون الاستمتاع بلعبة تتضمن وضع هواتفهم المحمولة على مائدة العشاء مع الموافقة على مشاركة كل مكالمة، ورسالة نصية أو صوتية تصلهم مع الجميع.


وما يبدأ كمتعة ولعبة مرحة يتحوَّل إلى كابوس مع فضح أسرار غير متوقعة عن كل شخص.

 

 

 

المصدر : البوابة

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذ3

إنطلاق مهرجان نبض الشباب المسرحي - صور

110019Image1-1180x677_d

بعد نزاعها مع بسمة بوسيل... جليلة وتامر حسني في مكتب الأخير

image (27)

ماكيير شهير يكشف سراً عن أحمد زكي - فيديو

8ipj-12-730x438-1-730x438

شاهد - استقبال حاشد لحليمة بولند في السعودية

1532133_0

بيومي فؤاد يمازح إعلامي بإشهار مسدس في وجهه على الهواء - فيديو

2020106142639315637375911993157331

طارق سويد بفيديو مؤثر من المستشفى

أخبار متعلقة
01-02-22-542154589

بعد غياب 19 عاماً عن المسرح منى زكي العروسة مع أحمد السقا

47220201002010623623

رسالة جديدة من منى زكي لابنتها

10sdf_7_0-768x512

منى زكي تعاود الرد على منتقديها بسبب مشهدها في أصحاب ولا أعز-صورة

2570497_1605262831

انتشار شائعة طلاق أحمد حلمي ومنى زكي يتصدر الترند

elaosboa62913-1

نقيب الفنانين اللبنانيين يدعم منى زكي

1455786947_slider-k1

ناصر القصبي يعلق على فيلم 'اصحاب ولا اعز'