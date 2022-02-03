مبلغ ضخم أجر منى زكي في 'أصحاب ولا أعز'.. لن تصدق!

الوكيل الاخباري - منذ عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" على منصة "نيتفلكس" العالمية، تعرض أبطاله لموجة من الانتقادات وحملة شرسة بسبب المشاهد التي تضمنها العمل، وحظيت الفنانة المصرية منى زكي على النصيب الأكبر من الانتقادات.



لعبت منى زكي دور "مريم" في الفيلم، وهي سيدة متزوجة تقيم برفقة زوجها في لبنان.

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أجر منى زكي في فيلم "أصحاب ولا أعز"



أشارت بعض القارير أن منى زكي تقاضت على دورها في العمل ما يقارب المليون دولار أمريكي.



فيلم "أصحاب ولا أعز"

يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" مأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير "Perfect Stranger"، الذي حوِّل إلى 18 نسخة وطنية، ويدزر حول قصة سبعة أصدقاء مقربين يجتمعون معًا لتناول العشاء، ويقررون الاستمتاع بلعبة تتضمن وضع هواتفهم المحمولة على مائدة العشاء مع الموافقة على مشاركة كل مكالمة، ورسالة نصية أو صوتية تصلهم مع الجميع.



وما يبدأ كمتعة ولعبة مرحة يتحوَّل إلى كابوس مع فضح أسرار غير متوقعة عن كل شخص.

المصدر : البوابة

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