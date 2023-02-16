للعروس المستقبلية.. ابتعدي عن هذه الأطعمة للحفاظ على بشرتكِ

الوكيل الاخباري - ترغب كل عروس في أن تبدو بأفضل حال في حفل زفافها، لكن أحياناً البشرة يكون لها رأي آخر، حيث تتفاجأ بظهور البثور البيضاء أو حب الشباب قبل ساعات قليلة من يومها الكبير.

إذا كنتِ قلقة بشأن هذا الظهور المفاجئ لمشاكل البشرة، عليكِ أن تستعدي لمواجهة ذلك بوقت كاف قبل موعد حفل الزفاف، وعادة ما يبدأ ذلك من الداخل باتباع نظام غذائي صحي يعزز من نضارة بشرتكِ ويقلل من مفاجآت حب الشباب والبثور وكل مشاكل البشرة المزعجة.



نصائح النظام الغذائي الذي عليكِ اتباعه قبل حفل الزفاف

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1. الأطعمة الغنية بالسكر

الأطعمة الغنية بالسكر والمشروبات الغازية، تزيد من مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور على البشرة.

الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية والخبز الأبيض والبطاطس والأرز الأبيض وما إلى ذلك هي بعض الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع التي يجب تجنبها.



2. منتجات الألبان

وجدت دراسة في الأمراض الجلدية والحساسية أيضاً أن منتجات الألبان ليست الأفضل بالنسبة لكِ، إذا كانت بشرتكِ معرضة لحب الشباب.

كما بينت العديد من الدراسات وجود صلة بين حب الشباب ومنتجات الألبان، وهذا يعني أن تناول الألبان يؤدي إلى التخلص من هرموناتكِ وإثارة حب الشباب، لذلك من الأفضل تجنبها قبل يوم زفافك.



3. مساحيق البروتين

على الرغم من أنها رائعة لعضلاتكِ، إلا أنها قد لا تكون الأفضل لبشرتكِ، تشير العديد من الدراسات السريرية إلى أن هناك احتمال بتطور ظهور حب الشباب على بشرتكِ، في حال زيادة تناول مساحيق البروتين في نظامكِ الغذائي.



4. القرفة

القرفة من التوابل التي تدخل في العديد من الأكلات والمشروبات الساخنة، وعلى الرغم من فوائدها المُذهلة للجسم، إلا أنها يمكن أن تثير حب الشباب وتعزز من ظهوره على بشرتكِ.





5. البقاء رطبة

ينصح أطباء الأمراض الجلدية، بشرب الكثير من الماء لتجنب حب الشباب والتقليل من جفاف الجلد، مما يمنع ظهور المشاكل الجلدية المرتبطة بالجفاف بشكل مفاجئ.

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