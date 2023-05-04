الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: إتلاف 1500 كغم من أسماك يمنع استيرادها إلى المملكة

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا

بيسكوف يتحدث عن رد فعل روسيا على هجوم الكرملين

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

الجغبير: القطاع الصناعي في الأردن الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

الخميس، 04-05-2023 11:59 ص

مكون عجيب لبشرتكِ.. كل ما تحتاجين إلى معرفته عن "السيراميدات"

3-فوائد-لزيت-اكليل-الجبل-للشعر


الوكيل الاخباري - أصبحت السيراميدات من المكونات الشائعة في روتين العناية بالبشرة اليومي، ويرجع ذلك إلى الحديث المستمر عن فوائدها، وأهميتها للبشرة الصحية، وما تقدمه من نتائج مُذهلة في وقت قصير.

اضافة اعلان


إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على بشرتكِ صحية ونضرة، من الداخل إلى الخارج، فعليك ببعض الدهون الجيدة، التي تعرف باسم السيراميدات.

 

ما السيراميدات؟
السيراميدات هي جزيئات دهنية (دهون) تعمل كغراء لربط خلايا الجلد، ما يسمح لها بتكوين صفائح طويلة دون أي كسر، وتعرف أيضاً باسم البشرة الملساء. وتشكل ما يقارب الـ50% من البشرة، أو الطبقة الخارجية من الجلد.


لماذا يحتاج الجلد إلى السيراميدات؟
توجد السيراميدات في المساحات بين الخلايا، وتتمثل مهمتها الرئيسية في المساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة، وعدم السماح لأي جزيئات غريبة بدخول نظامكِ عبر الجلد، كما أنها تساعد على الحفاظ على بشرة ممتلئة، بجانب بناء أول حاجز للحماية من التلوث، فضلاً عن دورها في تنسيق الاستجابة للمحفزات الخارجية والإجهاد.

تحدد كمية ونوعية السيراميدات في بشرتكِ التجاعيد والخشونة والجفاف والاحمرار والتهيج، ولا تقل السيراميدات المنتجة بشكل طبيعي في جسمكِ من حيث الكمية فحسب، بل أيضاً الجودة بمرور الوقت، ويعزى معظم هذا إلى أضرار أشعة الشمس.

كما تؤثر التغيرات الموسمية، أيضاً، في إنتاج السيراميدات، مثل هواء الشتاء البارد والجاف، ويؤدي استخدام المنتجات الكيميائية القاسية، والإفراط في استخدامها، إلى سحب الزيت من بشرتكِ، ويسبب أيضاً ضرراً لإنتاج السيراميدات.

 

كيف يمكنك دمج السيراميدات في نظام العناية ببشرتكِ؟
نظراً لأنه مكون طبيعي في الجسم، فإن أي عدد من السيراميدات في روتين العناية بالبشرة اليومي يساعدكِ دائماً، بينما أظهرت الدراسات أن الكريمات المرطبة القائمة على السيراميد تؤدي إلى زيادة محتوى رطوبة الجلد، كما يقترح تعزيز النظام اليومي للعناية بالبشرة بالمرطبات والأمصال والعلاجات التي تحتوي على السيراميد.

وبصرف النظر عن استخدام منتجات السيراميد، يمكنك أيضاً النظر إلى تحسين إنتاج السيراميد بشكل طبيعي، عن طريق تناول الطعام بشكل صحيح، حيث يحتوي القمح والصويا والبيض ومنتجات الألبان على كميات كبيرة من الدهون السفينغولية، التي يمكن أن تعزز إنتاج السيراميد في جسمكِ.

هناك، أيضاً، مكملات سيراميد متاحة في المتاجر وعبر الإنترنت، لكن البحث عنها ضئيل، ويجب أن تكوني حذرة قبل استخدام الحبوب أو الأقراص.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_10_3_19_19_46_458

كيف تمتلكين عقلاً صحياً؟.. اتبعي هذه الحيل

7d737866-ff2f-49a9-96d9-d1133701ee51

5 خطوات تجنبك حروق الشمس صيفاً

100879

كيفية إدارة الإجهاد أثناء الحمل.. نصائح الخبراء

626b80a92fa11053311772

حاربي تأثير حرارة الصيف الضار على بشرتكِ.. بهذه الخطوات

b3384c86-c6c9-4c6a-bbda-9e237ac58f4a

نصائح للعودة إلى نظام النوم الصحيح بعد إجازة رمضان والعيد.. جربيها

8904131-1701169630

هل استخدام الثلج على البثور فعال؟

أخبار متعلقة
626b80a92fa11053311772

حاربي تأثير حرارة الصيف الضار على بشرتكِ.. بهذه الخطوات

woman-water

شرب الماء لن ينظف بشرتك.. وهذا ما يفعله

49d84683-f4f3-4fae-90f6-7da29318bd13

الكافيار.. هل هو مفيد للبشرة؟

Capture

كيف تحمين بشرتكِ من موجات الحرارة الصيفية؟

العناية-بالبشرة-في-رمضان

قشر البطاطا مهم لجمالك.. استخدميه بهذه الطريقة

لاىعتلاهن

عزّزي فعاليّة كريم النهار بهذه الخطوات البسيطة